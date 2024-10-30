Полиция Сургута нашла хулиганов, стрелявших по автобусам

Сургутская полиция нашла подростков, которые в пятницу, 25 октября, разбили стекла двух автобусов «СПОПАТ», сообщает СургутИнформ-ТВ. Как оказалось, они использовали пневматический пистолет.

«Хулиганами оказались два подростка – 2009 и 2010 годов рождения. Парни объяснили, что пневматический пистолет одному из них подарил сосед. Полученное оружие юноши тут же решили опробовать в деле», – рассказали в источнике.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Пистолет изъят. Рассматривается вопрос о постановке подростков на профилактический учет и привлечении их родителей к административной ответственности.