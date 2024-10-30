Дума Сургута одобрила льготный период для бизнеса и обновила земельный налог

Сегодня на 30 заседании Думы города Сургута минутой молчания почтили память жертв политических репрессий. Исполняющий обязанности председателя Думы Александр Олейников отметил значимость этой даты, подчеркнув, что «это поистине скорбная дата, о которой мы должны помнить всегда, ведь память о национальных трагедиях так же священна, как память о победе».

В повестку заседания вошло 17 вопросов, включая изменения в земельный налог и введение льгот для предпринимателей из-за роста кадастровой стоимости земельных участков.

«В октябре Дума работает в преддверии обсуждения городского бюджета. Мы обновили земельный налог для сургутян и ввели льготы для предпринимателей из-за повышения кадастровой стоимости имущества, в том числе земельных участков. Чтобы снизить нагрузку на предпринимателей, Дума ввела льготный период по налоговой ставке. Также обсудили строительство школ в микрорайоне 35, парковок у поликлиник, борьбу с самостроем и вопросы переселения из аварийного жилья. Сейчас идет актуализация нормативной базы, чтобы быть готовыми к утверждению бюджета в декабре», − обсудил итоги депутат Алексей Кучин.

Глава города Максим Слепов, подводя итоги заседания, выразил благодарность депутатам за их работу и подчеркнул важность будущих шагов.

«Впереди большая работа над бюджетом Сургута на трехлетний период. Приоритеты мы уже сформулировали и будем рассматривать их на ближайших заседаниях комитетов для того, чтобы определиться с финансированием наших будущих проектов», − заключил Слепов.