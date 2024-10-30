Участок дороги на проспекте Ленина в Сургуте перекроют из-за ремонта

С 3 по 5 ноября на проспекте Ленина в Сургуте проведут ремонтные работы. Из-за этого движение транспорта на участке от улицы Университетской до СурГУ будет перекрыто, сообщает администрация города.

«В связи с ремонтными работами будет перекрыто движение по проспекту Ленина на участке от улицы Университетская до СурГУ с 22:00 03.11.2024 до 03:00 05.11.2024», ‒ указали в сообщении.

На время перекрытия участка движение двух городских маршрутных автобусов изменится. Они будут работать по схеме:

‒ № 10 ‒ при движении с ДК «Строитель», Газпром, проспект Ленина, улица Энгельса далее по маршруту;

‒ № 112 ‒ начало движения от остановочного пункта «Газпром» и далее по маршруту.