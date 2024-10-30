В единственном за сутки ДТП в Югре пострадал пассажир

Вчера, 29 октября, на улице Островского в Сургуте 27-летний водитель «Hyundai» спровоцировал ДТП. По предварительной информации, он столкнулся с автомобилем «Nissan», при выполнении маневра «поворот налево», сообщает ГАИ Югры.

«29 октября 2024 года около 01:20 на улице Островская в городе Сургут, 27-летний водитель «Hyundai», по предварительным данным, при выполнении маневра «поворот налево» на регулируемом перекрестке, не предоставил преимущество в движении транспортному средству «Nissan», движущемуся во встречном направлении и допустил с ним столкновение», ‒ указали в сообщении.

В единственном ДТП за сутки пострадал 46-летний пассажир «Hyundai». Сотрудники ГАИ установили, что у виновника автоаварии стаж вождения составляет один год.