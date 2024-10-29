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​Завод по производству фасонного металлопроката в Сургуте готов на 60%

Завод по выпуску фасонного проката создадут в ХМАО

​Завод по производству фасонного металлопроката в Сургуте готов на 60%
Фото: администрация Сургута

В ХМАО создадут производство фасонного проката. По плану в 2026 году завод планирует выйти на проектную мощность, сейчас он готов на 60% сообщает Фонд развития Югры.

«ООО «Сургутский металлургический комплекс» реализует инвестиционный проект «Производственный комплекс на выпуск фасонного проката мощностью 100 тыс тонн в год». На производстве создаются электросталеплавильный и прокатные цеха по выпуску уголков, шестигранников и сортового проката. Эта продукция будет востребована в строительстве, нефтесервисе, электроэнергетике», − говорится в сообщении.

По словам генерального директора ООО «Сургутский металлургический комплекс» Николая Арнаута, в работе на новом предприятии будут привлекаться специалисты из металлургической отрасли. Таким образом появится до 600 новых рабочих мест.

Напоминаем, одним из ключевых вопросов октябрьского заседания Думы Югры стало одобрение двух новых инвестиционных проектов. Первый − направлен на производство дизельного топлива из автомобильных шин и пластиковых отходов в Нижневартовске. Второй проект связан с запуском в Сургуте производственного комплекса по выпуску фасонного проката. Соглашение, сроком на 10 лет, предполагает инвестиции в размере 1,68 млрд рублей.


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Сегодня в 15:17, просмотров: 46, комментариев: 0
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