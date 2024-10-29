В Югре выросла стоимость квадратного метра жилья

В ХМАО установили новые нормы рыночной стоимости квадратного метра жилья, и теперь в Сургуте самый дорогой «квадрат» в округе – порядка 125 тыс рублей, сообщает «Вестник Сургутского района» со ссылкой на документ, подписанный руководителем региональной службы по тарифам.

«В столице Югры стоимость по величине заняла второе место. Там один квадратный метр можно купить за 118 тыс, хотя зимой стоимость равнялась 109 тыс», – рассказали в источнике.

На третьем месте – Нефтеюганск, где цена выросла с 103 до 106 тыс рублей. Самую низкую стоимость зафиксировали в Радужном, Покачах и Октябрьском районе.