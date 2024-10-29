В Сургуте благоустроили Мемориальный комплекс геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова»

В Сургуте завершили благоустройство территории Мемориального комплекса геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова». Сегодня утром, 29 октября, здесь собрались глава города Максим Слепов, депутат Сергей Парфенов и директор Сургутского краеведческого музея Марина Селянина, чтобы оценить проделанную работу и обсудить дальнейшие планы по развитию этой территории.

На средства меценатов, среди которых оказался Сергей Парфенов, у комплекса обустроили стоянку для автомобилей и подход к исторической скважине, пробуренной в январе 1959 года, над которой установлен макет нефтяной вышки.

«Это мой родной город, я здесь живу, мои дети растут здесь, и меня радует, когда появляются территории с исторической ценностью. Мы собрались предпринимательским сообществом и сделали хорошее дело», − поделился народный избранник.

Директор музея подчеркнула, что с момента открытия комплекса в 2007 году, он стал важным культурным объектом, куда приезжают гости города, учащиеся и исследователи. Открытая площадка напоминает об атмосфере 1960-х годов, когда геологоразведка только начиналась.

«Гости города, студенты геологических факультетов приезжают, чтобы узнать об истории и деятельности Фармана Салманова. Часто сюда приходят семьи сургутян, а также школьники из гимназии Салманова и других школ города. Доехать сюда не всегда просто, но благодаря экскурсиям мы организуем посещения и для школьников, и для гостей города. Теперь, кстати, автобусы могут припарковаться на новой стоянке, и группы могут пройти через калитку прямо на нашу территорию», − рассказала Марина Селянина.

Максим Слепов выразил благодарность всем участникам проекта, подчеркнув, что помощь меценатов и частных лиц играет важную роль в сохранении культурных объектов.

«Мы обратились к нашим социальным партнерам, и за счет частных средств граждан здесь появились площадка и подход к скважине. Это сделано людьми, которые любят историю Сургута и Югры, за что им большое спасибо. С июля мы работали над обустройством этой территории: Сергей Викторович Парфенов за свой счет сделал парковку, чтобы сюда могли подъезжать экскурсионные автобусы. Мы также сохранили кедры, которые сам Фарман Салманов запретил срубать», − поделился мэр.

В следующем году на территории комплекса планируется воссоздать геологическую контору в деревянном исполнении. Это будет музейный павильон, строительство которого также будет происходить при поддержке меценатов. В нем будут проводить выставки, встречи, мастер-классы и мероприятия для детей.