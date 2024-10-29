В Сургуте пройдут три хакатона за месяц

Сургутский интеллектуальный клуб приглашает всех желающих к участию в серии осенних хакатонов, которые обещают насыщенную программу для развития навыков в области разработки, искусственного интеллекта и кибербезопасности. В ноябре пройдут сразу три крупных мероприятия, которые пройдут при поддержке Сургутского государственного университета.

2-3 ноября — SurGU.AI – ИИ

Участников ждет погружение в мир искусственного интеллекта. На хакатоне можно будет попрактиковаться в обработке данных, создании моделей машинного обучения и работе с нейронными сетями. Это отличная возможность для тех, кто хочет развить навыки в одном из самых перспективных направлений IT.

9 ноября — SurCTF – Кибербезопасность

На SurCTF участники смогут узнать, как устроена кибербезопасность на практике. Мероприятие подойдет для всех, кто хочет понять основы защиты данных и получить опыт решения реальных задач из области информационной безопасности.

16-17 ноября — Digital Challenge – фулстек разработк

Digital Challenge объединит разработчиков, которые смогут работать над фронтендом и бэкендом, углубиться в базы данных и дизайн. Участникам предоставляется шанс не только освоить полный цикл разработки, но и поработать над созданием завершенного продукта.

Регистрация на хакатоны уже открыта: