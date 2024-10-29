В Белом Яре Сургутского района водитель наехал на двух несовершеннолетних

Вчера, 28 октября, в поселке Белый Яр Сургутского района 33-летний водитель «KIA» наехал на двух 12-летних девочек. Оба несовершеннолетних пешехода получили травмы, сообщает ГАИ Югры.

«28 октября около 19:30 в поселке Белый Яр Сургутского района, 33-летний водитель «KIA», при проезде нерегулируемого пешеходного перехода, допустил наезд на двух 12-летних девочек. В результате ДТП дети получили травмы. Следует отметить, что ДТП произошло в темное время суток и у юных пешеходов отсутствовали световозвращающие элементы на одежде, которые сделали бы их заметными на дороге», ‒ указали в сообщении.

За сутки на дорогах округа зарегистрировали четыре ДТП, в которых шесть человек получили травмы, в том числе два ребенка.