Сургутская и Омская филармонии заключили соглашение о сотрудничестве

Соглашение о культурном сотрудничестве подписали директор Сургутской филармонии Константин Лазута и директор Омской филармонии Ирина Лапшина. Это произошло в рамках визита делегации из Омска, который состоялся 25-26 октября. Сургутяне продемонстрировали коллегам город и его культурные мощности.

По словам Ирины Лапшиной, обе филармонии, несмотря на расстояние, объединяет стремление к развитию культурного пространства региона. «Мы много где бывали, и такое внимание и теплоту дарят далеко не везде. Оказалось, что мы на одной волне, нас очень многое объединяет. Огромное спасибо хозяевам, городу», – отметила она. Директор Омской филармонии также подчеркнула, что перед академической музыкой стоит сложная задача – привлечь молодежь в концертные залы, где они могут прикоснуться к многообразию жанров, представленных в репертуаре обеих филармоний. «Сегодня академической музыке очень непросто: старшее поколение уходит, и стоит непростая задача привести в концертный зал молодежь», – добавила она.

Советник главы Сургута Владимир Фризен выразил уверенность в том, что сотрудничество филармоний будет способствовать укреплению культурных связей и популяризации академической музыки в Югре. «У Симфонического оркестра много поклонников — от школьников до представителей серебряного возраста. Это колоссальная работа, но Яков Семенович (художественный руководитель Сургутской филармонии) сумел сделать это и продолжает «наполнять залы». Нам есть, что показать под знаком «музыка Севера», и когда две сильные филармонии объединяются, должно получиться что-то большое», – поделился Фризен.

Директор департамента культуры Югры Маргарита Козлова также отметила значимость сотрудничества и возможность возобновления уникальных культурных проектов: «Не секрет, что филармония – это оплот сохранности академического музыкального искусства. Желание усилить сотрудничество соседних регионов обсуждается коллегией департамента культуры, где поднимали вопросы гастрольной карты Югры. И как символично, что Омское пароходство в этом году празднует 180-летие судоходства по Оби и Иртышу! Что как не великий Иртыш связывает Ханты-Мансийск и Омск географически? Ходить по реке – это наша традиция, которой славится и Сургут, и Югра. Поэтому я смею предположить, что уникальный проект «Славянский ход» можно возродить. Я надеюсь, что соглашение, которое сейчас подписано, будет служить идеям, которые уже заложены на перспективу. Желаю успехов в этом сотрудничестве, в каком бы формате вы его не видели сегодня и завтра. В добрый путь!»

Завершение вечера прошло в торжественной атмосфере – в Большом зале Сургутской филармонии состоялся концерт Симфонического оркестра под управлением лауреата всероссийских и международных конкурсов Михаила Леонтьева. Публика смогла насладиться программой «Виолончель. От Вивальди к Пьяццолле», в которой приняли участие звезды мировой сцены: заслуженный артист России Борис Андрианов, гитарист Дмитрий Илларионов и виолончелистка Анна Кошкина.

При поддержке Администрации Сургута