В Сургуте объявят победителя конкурса на дизайн фасада театра «Петрушка» 1 ноября

На этой неделе, 1 ноября, станут известны итоги конкурса архитекторов для будущего здания театра актера и куклы «Петрушка» в Сургуте. Прием заявок уже закрыт. Победитель, чей паттерн украсит фасад культурного учреждения, получит от компании «Брусника» 350 тысяч рублей.

«На сегодняшний день на конкурс, объявленный Брусникой, откликнулись более 50 дизайнеров, художников и бюро со всей страны, которые предоставили свое видение паттерна для фасада театра. Разрабатывая идею будущего театра, архитекторы обращались к российскому и мировому опыту − перед ними стояла задача создать современное, комфортное для культурной институции и зрителей здание, а для жителей города еще один центр творческого развития», − поделился с корреспондентом siapress.ru директор Департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Алексей Фокеев, который также будет оценивать проекты участников конкурса.

UPD: Между тем, «Брусника» рассказала о 104 заявках на конкурс. Из них был сформирован шортлист, в который вошли 30 работ. «Эти работы уже сегодня-завтра будут отправлены на оценку нашим экспертам, членам жюри. Победителя мы объявим после ноябрьских праздников», − сообщили в компании.

«Брусника» самостоятельно подготовит предпроектные решения для нового здания кукольного театра в Сургуте, включая дизайн перфорированного фасада. Техническое задание разработали специалисты Департамента культуры и молодежной политики совместно с театром «Петрушка».

«Данные предпроектные решения, как уже ранее сообщали в медиа, будут переданы на безвозмездной основе городу. После чего на конкурсной основе строительство театра планируется включить в обязанности будущего инвестора по освоению территории Ядра центра города, а именно построить здание театра. Администрация города будет максимально вовлечена в процесс проектирования, поскольку театр «Петрушка» является важной культурной институцией города Сургута», − добавил глава департамента.

В выпуске проекта «О чем говорят» журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсудили архитектурный конкурс на фасадное решение нового здания для театра «Петрушка» в Сургуте, а также почему он вряд ли привлечет мощных представителей архитектурной индустрии.