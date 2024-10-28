​В Сургуте демонтируют незаконно установленные нестационарные объекты

В Сургуте специалисты контрольного управления местной администрации продолжают освобождать муниципальную территорию от самовольного занятия земельных участков предпринимателями. Например, такой объект выявили на улице Маяковского, 51/1. Собственник согласился устранить нарушения добровольно, говорится на сайте мэрии города.

«Объект предприниматель демонтирует самостоятельно в добровольном порядке в ходе претензионной работы. Ранее были небольшие судебные прения, в результате которых суд встал на сторону администрации города, и у предпринимателя отпали основания продолжать деятельность. Демонтаж объекта займет примерно две недели», ‒ отметил начальник отдела муниципального земельного контроля контрольного управления администрации города Владимир Садыков.

Кроме того, в Сургуте продолжается работа по приведению зданий и строений в соответствие с изменениями Правил благоустройства.

«Сейчас в работе у специалистов контрольного управления администрации города порядка 500 объектов. После внесения изменений в правила благоустройства мы совместно с коллегами проводим претензионную работу и выдаем предписания. Если нарушения не устраняются, принимаем меры совместно с госорганами и привлекаем к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством. В первую очередь, конечно, мы встречаемся с землепользователями и рассматриваем все возможные досудебные варианты, стараясь прийти к компромиссу. Однако, если владелец настаивает на своем, дело передается в суд», ‒ добавил Владимир Садыков.

Несколько основных правил, предъявляемых к торговым объектам:

‒ расположение объекта не ближе 15 метров к окнам многоквартирного жилого дома, либо к витринам коммерческой организации;

‒ не менее трех метров от проезжей части или внутриквартального проезда, не вплотную к пешеходному тротуару, если его ширина менее трех метров;

‒ проекты должны вписываться в архитектурную концепцию города, поэтому есть дополнительные требования к материалам, дизайну и цветам с целью единообразия.