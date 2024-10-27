В Сургутской ОКБ появился первый в Югре нейропомощник

В окружной клинической больнице Сургута появился первый в Югре медицинский аватар по имени Вера. Его разработала команда IT-специалистов. Прототипом Веры стала сотрудница медучреждения, говорится в соцсетях СОКБ.

«Вера – это не просто технология, а часть нашей команды. Аватар разработан командой IT-специалистов upgrade-agency.ru. А ее прототипом стала сотрудница Сургутской окружной клинической больницы. Вера совершенствуется, чтобы соответствовать вашим запросам и потребностям», – указали в сообщении.

Нейропомощник поможет пациентам разобраться в лечебных процедурах, даст полезные советы по лечению и профилактики, подскажет, где находится нужный кабинет и ответит на текущие медицинские вопросы.