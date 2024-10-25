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​В Сургуте открылся клуб робототехники для детей и подростков

На базе ТОС №10 в Сургуте появился клуб робототехники

​В Сургуте открылся клуб робототехники для детей и подростков
Фото: администрация Сургута

В Сургуте состоялось открытие клуба робототехники. Он начал работать на базе Территориального общественного самоуправления №10 благодаря реализации инициативного проекта «ТОС будущего», говорится на сайте администрации города.

«Получили большой отклик от жителей района, тем более занятия будут бесплатными. Клуб робототехники рассчитан на годовое обучение, занятия будут проходить по средам. Ребята обучатся конструированию и программированию роботов. Также мы сотрудничаем с коррекционной школой и будем приглашать детей с ограниченными возможностями здоровья к нам на уроки. Условия для их обучения созданы», – поделилась председатель ТОС №10 Ксения Аптраева.

Отметим, что проект «ТОС будущего» стал одним из победителей регионального конкурса инициативных проектов.

«Победа в данном конкурсе дает возможность получить из окружного бюджета на реализацию инициативы 70% стоимости проекта. Всего в этом году в Сургуте четыре победителя окружного конкурса. Таким образом удалось увеличить бюджет на реализацию задумок сургутян. Всего в этом году на инициативные проекты жителей города выделено порядка 75 миллионов», – рассказала начальник отдела анализа и муниципальных программ управления анализа и сводного планирования расходов департамента финансов администрации Сургута Анна Монзолевская.

С каждым годом в Сургуте растет количество инициативных проектов. Так, с 2021 по 2023 год в городе реализовали 19 различных инициатив в сфере спорта, культуры, молодежной политики и благоустройства. В 2024 году одобрено 17 проектов, пять из которых уже реализованы.


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25 октября в 16:39, просмотров: 687, комментариев: 0
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