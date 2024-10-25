Сургут не испытывает нехватки мест на кладбищах и очередей на кремацию

В России возник дефицит кладбищ и крематориев. Всему виной − федеральный закон «О погребении и похоронном деле», который приняли еще в 1996 году. На сегодняшний день он успел устареть, рассказала «Парламентской газете» зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. По ее словам, проблему может решить законопроект, предоставляющий возможность бизнесу строить ритуальные сооружения по системе государственно-частного партнерства.

Однако в Сургуте дефицита мест захоронений не наблюдают. Городской крематорий работает в штатном режиме и даже без очередей, рассказали корреспондентам siapress.ru в пресс-службе МКУ «Ритуал».

«Строительство кладбища «Чернореченское-2» идет в плановом режиме, дефицита мест захоронений не наблюдается. Сургутский крематорий работает в штатном режиме, очередь на кремацию отсутствует», − говорится в сообщении.

Новые технологии утилизации тел пока не применяются − в городе традиционно тела либо предают земле, либо кремируют.

Что касается развития ритуальной сферы, обсуждается возможность привлечения инвесторов для строительства новых объектов, таких как ритуальный зал в 49 микрорайоне рядом с противотуберкулезным диспансером и окружной объект «Бюро судебно-медицинской экспертизы» с патологическим отделением.

Ранее в Думе Сургута предложили построить ритуальный зал рядом с Чернореченским кладбищем.

Почему даже в стране с большими территориями не хватает земли для захоронений? Какие решения по этому поводу реализует Европа, и применим ли этот опыт в России? Это и многое другое обсудили в выпуске проекта «О чем говорят» журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.