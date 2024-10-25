На сургутском мосту по улице Аэрофлотской устранили дефекты дорожного покрытия

Накануне власти Сургута устранили дефекты дорожного покрытия на мосту по улице Аэрофлотской. С такой просьбой ранее обратились горожане через Платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», говорится в соцсетях местной администрации.

«Обращение поступило в Муниципальный центр управления администрации Сургута через Платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Его оперативно передали в дирекцию дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса», – указали в сообщении.

В рамках ремонтной кампании подрядчик устранил дефекты проезжей части с помощью струйно-инъекционного метода. Кроме того, на объекте появилась дорожная разметка.