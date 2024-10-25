В Сургуте произошло ДТП с двумя пострадавшими

Вчера, 24 октября, в Сургуте на улице Быстринская 43-летний водитель «KIA» спровоцировал ДТП. По предварительной информации, он выполнил маневр «поворот налево» вне перекрестка и столкнулся с автомобилем «CHEVROLET», сообщает Госавтоинспекция Югры.

«24 октября 2024 года около 22:00 на улице Быстринская в городе Сургут, 43-летний водитель «KIA», по предварительным данным, при выполнении маневра «поворот налево» вне перекрестка, не предоставил преимущество в движении транспортному средству, движущемуся со встречного направления и допустил столкновение с «CHEVROLET», – говорится в сообщении.

В автоаварии пострадали двое – водитель «KIA» и его 17-летняя пассажирка.

За сутки на дорогах округа зарегистрировали четыре ДТП, в которых пять человек получили травмы.