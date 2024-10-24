В Сургуте планируют соединить улицу Киртбая и Тюменский тракт

Улица Киртбая в Сургуте перестанет быть тупиковой – ее планируют соединить с Тюменским трактом, сообщает СургутИнформ-ТВ. Новая магистраль должна разгрузить Грибоедовскую развязку.

«Дорога примкнет к Тюменскому тракту в точке, где с другой стороны он соединяется с улицей Усольцева. Значимость этого отрезка магистрали для дорожной сети в западной части города переоценить сложно. Он даст возможность транспорту въехать в город и выехать из него минуя Грибоедовскую развязку, где трафик очень плотный с самого утра и до позднего вечера», – поделились в источнике.

Строительство нового участка дороги начнется в следующем году.

Ранее в siapress.ru писали, что на ремонт и строительство дорог в Сургуте выделят более шести миллиардов рублей.