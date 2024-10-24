В Сургуте пенсионеру провели успешное эндопротезирование

В Сургутской травматологической больнице выполнили эндопротезирование тазобедренного сустава 96-летнему пациенту, сообщили в телеграм-канале «Сургутская травмбольница».

«Сегодня даже глубокая старость не является абсолютным противопоказанием к эндопротезированию. При стабильном состоянии пациента, грамотном подходе и должном мастерстве травматологов-ортопедов, анестезиологов-реаниматологов и других членов врачебной мультидисциплинарной бригады высокотехнологичная операция выполняется как в плановом, так и экстренном порядке», – поделились в источнике.

Пациент поступил с переломом шейки бедра после падения на улице. В подобных случаях оперативное вмешательство необходимо – без него у пожилых людей такие травмы не срастаются, что может привести к осложнениям.

«Без оперативного лечения такие переломы у пожилых не срастаются, и лежачего больного вскоре настигают грозные осложнения – пневмонии, тромбозы, пролежни. Чтобы избежать смертельной опасности и вернуть пациенту возможность двигаться, ему выполнили эндопротезирование тазобедренного сустава», – объясняет заведующий отделением травматологии и ортопедии №1 Сергей Глиняный.

Операция была проведена в течение часа с минимальной кровопотерей и щадящей анестезией, что снизило нагрузку на организм. В настоящее время пациент восстанавливается под руководством инструкторов-методистов ЛФК и физиотерапевтов, которые помогают ему вернуть привычную подвижность.