В этом году сумма налогов сургутян увеличилась на 96 млн рублей

В этом году налоговые начисления в Сургуте составили 1 млрд 136 млн рублей, сообщает «Сургутская трибуна» со ссылкой на городскую ИФНС.

Всего было отправлено 196 тыс налоговых уведомлений: 157 тыс через личный кабинет налогоплательщика, и 39 тыс – по почте.

«В этом году всего начислено имущественных налогов 1 миллиард 136 миллионов. Это на 96 миллионов больше, чем в прошлом году. В основном, рост начислений произошел по налогу на имущество. Здесь и рост количества объектов налогообложения, и повышение ставки по коммерческой недвижимости с 1,5% до 2%. И рост, конечно, по транспортному налогу. Он у нас всегда был за счет роста количества транспортных средств у сургутян», – рассказали в источнике.

Срок уплаты имущественных налогов – 2 декабря 2024 года. Налогоплательщики, у которых начислено менее 300 рублей, получат уведомления в следующем году.