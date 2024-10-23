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    ​Ученик открыл стрельбу из пневматики в школе на Ямале

    Сегодня в 11:18
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Ремонт дорог в Сургуте завершится в конце октября, а работы на тротуарах продлятся до середины ноября

В Сургуте завершается ремонтная кампания – 2024

Ремонт дорог в Сургуте завершится в конце октября, а работы на тротуарах продлятся до середины ноября
Фото администрации Сургута

В Сургуте до конца октября завершатся работы по ремонту дорог, а до середины ноября завершат устройство тротуаров. В рамках масштабной кампании в городе обновится более 20 километров дорожного покрытия на площади свыше 170 тысяч квадратных метров.

«Окончательные итоги мы подведём 15 ноября. Работы сейчас продолжаются на внутриквартальном проезде от проспекта Ленина до улицы Бажова, в районе дома по улице Бажова, 16, а также на дорогах по улицам Западной, Толстова и Югорской», – сообщила заместитель директора департамента городского хозяйства Сургута Анна Коршунова.

Сейчас комплексный ремонт дорог неотделим от обновления тротуаров. Они появятся на улицах Мечникова, Гагарина и Островского, а также на участках от проспекта Ленина до улицы Островского и от проспекта Мира до Детской поликлиники №5.

Контракт на ремонт улицы Югорской заключен на два года. В 2024 году подрядчики завершат восстановление асфальтобетонного покрытия дорожного полотна, установку бордюрных камней и подъем дождеприемных колодцев. Работы по приведению тротуаров в соответствие нормативным требованиям начнутся в следующем году, тогда же будут организованы четыре новых остановочных пункта. Обновление улицы Югорской проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Также по этому нацпроекту в 2024 году было обновлено дорожное покрытие на Нефтеюганском шоссе на участке от улицы Островского до улицы Маяковского и на улице Энергетиков – от улицы Майской до улицы Энгельса.

Кроме того, силами ПАО «Сургутнефтегаз» были выполнены работы по ремонту покрытия автомобильных дорог на пяти участках общей протяженностью около 4 километров. В их числе улицы Губкина (от улицы Энтузиастов до проспекта Набережного), Монтажная, Трубная и Андреевский заезд. Также был обновлен тротуар по проспекту Ленина около Центра вахтовых перевозок.

Отдельно стоит отметить ликвидацию колейности на 27 участках дорог города, на площади около 47 тысяч квадратных метров, что значительно улучшит безопасность и комфорт передвижения по городу. Также на текущий момент уже завершены работы на семи из девяти внутриквартальных проездах, запланированных к ремонту.

Работы по улучшению дорожной инфраструктуры Сургута продолжаются, и уже к ноябрю жители города смогут ощутить значительные изменения в качестве дорог и пешеходных зон.

При поддержке Администрации Сургута


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Сегодня в 12:23, просмотров: 105, комментариев: 0
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