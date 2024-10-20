Губернатор Югры поддержал строительство дороги по улице Шидловского в Сургуте

Глава Сургута Максим Слепов подвел итоги сезона дорожных работ в ходе визита губернатора Югры Руслана Кухарука. По его словам, в этом году было отремонтировано свыше 200 тысяч квадратных метров полотна. В ближайшие три года администрация планирует продолжить масштабные работы.

Основные планы включают:

Ремонт более 50 участков тротуаров и проездов.

Строительство дорог на улицах Усольцева, Тюменская, Шидловского, Железнодорожная, Мостостроительная и Восточная объездная дорога (съезд на Нижневартовское шоссе).

Строительство объездной дороги к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-1» и «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2.

Для реализации этих проектов запланировано свыше шести миллиардов рублей.

«Есть большая уверенность в том, что мы построим дорогу по улице Шидловского. В этом нас поддержал губернатор Югры Руслан Кухарук», – добавил мэр в своих соцсетях.

Напоминаем, дорожно-ремонтная кампания в Сургуте продлится до 30 октября.