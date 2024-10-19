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  • ​Только включили – а уже проблемы: сургутяне раскритиковали новый светофор на Пролетарском проспекте

    ​Только включили – а уже проблемы: сургутяне раскритиковали новый светофор на Пролетарском проспекте

    Сегодня в 11:50
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​Только включили – а уже проблемы: сургутяне раскритиковали новый светофор на Пролетарском проспекте

Новый светофор в Сургуте создал огромную пробку и вызвал возмущение жителей

​Только включили – а уже проблемы: сургутяне раскритиковали новый светофор на Пролетарском проспекте
Фото: pixabay.com, Местоположение ДПС Сургут

На пересечении проспекта Пролетарский и улицы Взлетная заработал новый светофор, который включили в пятницу, 18 октября. И уже в первый день его работы образовалась масштабная пробка, вызвавшая недовольство водителей и пешеходов, рассказали «СургутИнформ-ТВ».

Местные жители активно комментируют ситуацию в соцсетях и навигационных приложениях. «Вчера ехал домой вечером, и стоял тут минут 10 ровно с перекрестка Геры, из-за того, что один человек нажал кнопку светофора. Там между прочим три сада и школы две штуки», – написал горожанин в комментариях группы «Местоположение ДПС Сургут» во «ВКонтакте».

Ранее на этом проспекте уже запускали светофор неподалеку от гостиницы «Беркут», и его установка также вызвала критику со стороны автолюбителей.

Информация о появлении нового безопасного светофора на оживленном участке Пролетарского проспекта появилась еще в начале 2024 года. Переход «по кнопке» решили установить для безопасности детей, которые следуют в технологическую школу и обратно. Это была инициатива самих жителей города.


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Сегодня в 11:50, просмотров: 162, комментариев: 0
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