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Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 19-20 октября? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 19-20 октября? // АФИША

    17 октября в 14:51
    742 0
  • ​Молодая мама из Сургута провела месяц в Кардиоцентре из-за запущенной ОРВИ

    ​Молодая мама из Сургута провела месяц в Кардиоцентре из-за запущенной ОРВИ

    Сегодня в 11:01
    57 0
  • ​Транспортный прорыв? В Сургуте планируют закупить 120 новых автобусов

    ​Транспортный прорыв? В Сургуте планируют закупить 120 новых автобусов

    Сегодня в 10:16
    123 0 
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​Молодая мама из Сургута провела месяц в Кардиоцентре из-за запущенной ОРВИ

Медики Кардиоцентра второй раз за короткое время фиксируют случаи осложнений после ОРВИ

​Молодая мама из Сургута провела месяц в Кардиоцентре из-за запущенной ОРВИ
Фото: Ирина Урванцева

В Кардиоцентре Сургута спасли молодую женщину, у которой развился опасный миокардит из-за ОРВИ, перенесенной на ногах. Пациентка провела в реанимации 23 дня, а общий срок ее пребывания в стационаре составил месяц. Об этом рассказала главный врач Кардиодиспансера Ирина Урванцева в своих соцсетях.

История началась 18 сентября, когда женщина экстренно поступила в больницу. Состояние было крайне тяжелым: почки отказали, артериальное давление не поднималось выше 70/40, и она не могла самостоятельно двигаться.

Причиной стал острый миокардит — воспаление сердечной мышцы, которое развилось после того, как пациентка перенесла ОРВИ, не обращаясь к врачам. За десять дней до госпитализации она пыталась сбить высокую температуру самостоятельно.

Врачи Кардиоцентра провели комплексное лечение: пациентке вводили высокие дозы лекарств и применяли диализ для поддержания функции почек. В реанимации медики начали курс ранней кардиореабилитации.

Женщина смогла заново научиться ходить. Пациентку выписали домой, где ее ждут двое детей. Однако впереди длительный этап восстановления: пожизненный прием препаратов и регулярные посещения кардиолога.

«Это уже второй случай за короткое время, когда молодые югорчане, которые ранее не имели сердечно-сосудистых заболеваний, в критическом состоянии поступают в Кардиоцентр после запущенной простуды или ОРВИ. Очень важно при первых признаках вирусной инфекции оставаться дома, не заниматься самолечением, а обращаться за медицинской помощью! Это позволит не допустить осложнений и значительно ускорить процесс выздоровления», – обратилась Ирина Урванцева к жителям города.

Ранее в Кардиоцентр Сургута поступила 30-летняя женщина, которая долго занималась самолечением и поздно обратилась за помощью к врачу-инфекционисту. Как итог ‒ у нее обнаружили бактериальный эндокардит.


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Сегодня в 11:01, просмотров: 58, комментариев: 0
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