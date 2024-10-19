Дорожно-ремонтная кампания в Сургуте продлится до 30 октября

До 30 октября в Сургуте планируют завершить все планы дорожно-ремонтной кампании. В этом году отремонтировано более 20 км покрытия на площади свыше 170 тысяч квадратных метров, передает пресс-служба администрации города.

«По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» обновили покрытие на Нефтеюганском шоссе на участке от улиц Островского до Маяковского и дорогу на улице Энергетиков на участке от улиц Майской до Энгельса. В рамках нацпроекта в два этапа обновляют и улицу Югорскую, – говорится в сообщении. – Силами ПАО «Сургутнефтегаз» выполнен ремонт на пяти объектах протяженностью около четырех километров. Это улицы Губкина, Монтажная, Трубная и Андреевский заезд. Также закончен тротуар по проспекту Ленина около Центра вахтовых перевозок».

Работы по благоустройству тротуаров продлятся до 15 ноября. Горожан ждут новые покрытия на улицах Мечникова, Гагарина, Островского, от проспекта Ленина до улицы Островского с двух сторон проезжей части и от проспекта Мира до Детской поликлиники №5.

Кроме того, специалисты обновят девять внутриквартальных проездов, семь из них уже готовы.

Как утверждают в пресс-службе администрации, в Сургуте также удалось ликвидировать колейность на 27 участках дорог площадью около 47 тысяч квадратных метров.