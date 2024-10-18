В Сургутском районе поселениям выделили 112 млн рублей на снегоуборочные машины

Шесть поселений Сургутского района получили средства на приобретение снегоуборочной техники. Общая сумма финансирования составила 112 млн рублей, рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой в соцсетях.

«Изначально в муниципальном бюджете предусматривались 51,6 млн рублей на эти цели. После поступления дополнительных заявок от поселений сумма была увеличена на 61 млн рублей. Так, в 2024 году средства на покупку снегоуборочной техники получили шесть населенных пунктов. Среди них – Солнечный, Лямина, Лянтор и Ульт-Ягун, которые самостоятельно осуществляют уборку снега с 2022 года, и «новички» – Барсово и Белый Яр», – сообщил глава.

В Солнечном автопарк пополнился ковшовым мини-погрузчиком, Ульт-Ягун получил универсальный погрузчик «Амкадор», а Лямина – автогрейдер, погрузчик и трактор. Лянтору выделили средства на покупку лапового снегоуборщика.

«В Барсово автопарк создан с нуля и укомплектован универсальным погрузчиком, коммунальной дорожной машиной для противогололедной обработки дорог, двумя тракторами с навесным и прицепным оборудованием и мини-погрузчиком. Белый Яр сейчас снегоуборочную технику только закупает и перейдет на самостоятельное содержание улично-дорожной сети уже в 2025 году», – рассказал Андрей Трубецкой.

Всего Сургутский район выделил уже 264 млн рублей на создание и расширение собственных автопарков в поселениях.