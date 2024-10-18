Стратегическая задача «Городских тепловых сетей» состоит в раскрытии потенциала работников

Раскрыть потенциал работников и внедрить в производственный процесс современные, инновационные разработки — вот стратегическая задача «Городских тепловых сетей».

В прошлом месяце специалисты предприятия прошли курсы повышения квалификации для теплоэнергетиков в учебно-техническом центре «Энергоскан» в г. Екатеринбурге. Группа молодых девушек-инженеров из отдела коммерческого учета и тепловой инспекции успешно освоила две программы – «Оператор беспилотных авиационных систем» и «Тепловизионный мониторинг при помощи БВС».

Казалось бы, как связаны беспилотные воздушные суда и теплоэнергетика?

С помощью «беспилотников» можно оценить состояние сетей тепловодоснабжения и их изоляцию, незаконные врезки, а также, обнаружить на трубопроводе участки возможных теплопотерь и функциональных отказов раньше, чем это станет видно невооруженным глазом.

В ближайшее время теплоэнергетики начнут применять «беспилотники» с тепловизионной аэросъемкой для диагностики и мониторинга состояния энергообъектов предприятия. Ведь как показывает практика, быстрое и своевременное выявление технологических нарушений существенно снижает уровень возможных последствий и время работ по устранению сбоев.