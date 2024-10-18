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Новости

  • Над Сургутом вчера висела фантастическая луна

    Над Сургутом вчера висела фантастическая луна

    Сегодня в 10:47
    34 0
  • ​Столица Югры планирует стать лучшим местом для продуктивных путешествий

    ​Столица Югры планирует стать лучшим местом для продуктивных путешествий

    17 октября в 21:11
    408 0
  • ​В Тобольске готовят к открытию новый геотермальный комплекс

    ​В Тобольске готовят к открытию новый геотермальный комплекс

    17 октября в 20:26
    395 0 
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Над Сургутом вчера висела фантастическая луна

Сургутян поразила «Охотничья Луна» этой ночью

Над Сургутом вчера висела фантастическая луна
Фото: В. Самборский

Вчера, 17 октября, небо Сургута озарила «Охотничья Луна» − третье из четырех суперлуний в этом году. Спутник Земли выглядел особенно крупным и ярким, что и запечатлел читатель siapress.ru В. Самборский.

«Охотничья Луна» − это полнолуние, наступающее после осеннего равноденствия. В Северном полушарии, включая Россию, оно наблюдается осенью, а в Южном − весной, рассказали в РБК.

Это название связано с традициями народов, живших в умеренных широтах, где после сбора урожая начинался сезон охоты. Яркий лунный свет помогал охотникам выслеживать добычу ночью, поэтому полнолуние в это время года получило такое название.

Явление можно было увидеть невооруженным глазом при ясной погоде. Для более детального наблюдения можно использовать бинокли или небольшие телескопы.

Следующее полнолуние ожидается 16 ноября, когда Луна окажется в созвездии Овна. В этот период можно будет также увидеть Плеяды − звездное скопление, расположенное в созвездии Тельца.


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Сегодня в 10:47, просмотров: 36, комментариев: 0
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