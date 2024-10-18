На проспекте Ленина в Сургуте произошло ДТП из-за пьяной автоледи

Накануне вечером, 17 октября, на проспекте Ленина в Сургуте произошло массовое ДТП. В результате аварии пострадал 30-летний водитель Daewoo и его два пассажира − 11-месячный и двухлетний мальчики. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 19:25 на проспекте Ленина в городе Сургут, 48-летняя женщина, управляя «Ford», по предварительным данным, не выдержала безопасную дистанцию и допустила столкновение с автомобилем «Kia», движущимся в попутном направлении, после чего столкнулась со встречным транспортным средством «Daewoo», − говорится в сообщении.

Оказалось, что виновница автоаварии села за руль пьяной: при освидетельствовании зафиксировано 1,130 промилле в выдыхаемом воздухе.

За минувшие сутки на дорогах округа зарегистрировали пять ДТП, в которых восемь человек получили травмы, в том числе трое несовершеннолетних.