Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

19 октября

Литературная суббота в библиотеке

Место проведения: Городская библиотека №15, проспект Мира, 37/1. Время: 12:00.

В городской библиотеке пройдет литературная суббота. На заседании клуба «Проспект читающей молодежи» участники мероприятия обсудят произведения Евгения Пермяка «Золотой гвоздь» и «Некрасивая елка» (в рамках проекта «Народное чтение»). Кроме того, гости поговорят о трудолюбии и судьбе, а в литературной игре «Книжные секреты» им предстоит по описанию угадать персонажей из известных литературных произведений.

Телефон для записи: 31-89-15. Вход свободный. 16+

Видеотрансляция сказки с оркестром «Путешествие Голубой Стрелы»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, малый зал. Время: 14:00.

Академический симфонический оркестр Московской филармонии покажет детям и взрослым сказку Джанни Родари «Путешествие Голубой Стрелы». Зрителям расскажут историю, как однажды случилось настоящее чудо – игрушки сбежали из магазина Феи на поезде «Голубая стрела», чтобы отыскать маленького мальчика, оставшегося в новогоднюю ночь без подарка.

Телефон для записи: 52-18-12. Вход свободный. 6+

Открытие выставки Елены Устенко

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: 17:00.

На выставке сургутской художницы Елены Устенко горожане смогут увидеть большую серию масштабных фактурных и сюжетных полотен, нейрографику, живопись, абстракции, в которых виртуозное сочетание цветов и текстур создает особое состояние свободы и минимализма. Также гостей мероприятия ждет авторская экскурсия, общение с художницей и живая музыка в исполнении Вероники Матышевской.

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: 200 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Концерт Ларисы Долиной

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 19:00.

Лариса Долина представляет свою новую программу «Лучшее», в которую войдут, как полюбившиеся всеми хиты: «Погода в доме», «Три розы», «Льдинка», «Половинка», так и абсолютные премьеры! В этот вечер вместе с артисткой на сцену выйдут виртуозные музыканты «Долина бэнд». Певица собрала в одну команду лучших мультиинструменталистов страны.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 2 000 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Концерт «Когда папа был маленьким»

Место проведения: Городской культурный центр, проспект Набережный, 56. Время: 19:00.

В Сургуте состоится театрализованный концерт «Когда папа был маленьким» при участии вокальных и хореографических творческих коллективов. Зрителей ждут зажигательные номера, которые заставят улыбаться, подпевать и танцевать.

Телефон для справок: 60-58-60. Цена билета: 400 рублей. 6+

20 октября

Спектакль «Принцесса Крапинка»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, малый зал. Время: 11:00.

Музыкально-романтическая история, по мотивам сказки самой известной голландской писательницы Анни Шмидт, перенесет зрителей спектакля в сказочное королевство и расскажет историю одной семьи.

Телефон для справок: 34-48-18. Цена билета: 500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Концертная программа «Моя Сибирь, любимая, святая»

Место проведения: Городской культурный центр, проспект Набережный, 56. Время: 13:00.

В честь своего 20-летия Народный самодеятельный коллектив Городского хора ветеранов представит юбилейную концертную программу «Моя Сибирь, любимая, святая». Вместе с участниками коллектива зрители совершат увлекательное музыкальное путешествие в прошлое, вспомнят и споют любимые и дорогие сердцу песни о Родине, жизни и любви.

Телефон для справок: 60-58-60. Цена билета: 350 рублей. 6+

Спектакль театральной студии «Кулисы»

Место проведения: Городской культурный центр, проспект Набережный, 56. Время: 18:00.

В культурном центре Сургута состоится незаконченная пьеса для провинциального концерта «Оркестр» творческой лаборатории «Кулисы». Действие спектакля по мотивам интеллектуальной пьесы Жана Ануя разворачивается на некоем заштатном курорте, постояльцев которого призван развлекать небольшой оркестр. Каждый из оркестрантов рассказывает эпизоды своей жизни, заново проживая их перед зрителями.

Телефон для справок: 60-58-60. Цена билета: 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 18+