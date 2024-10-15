Администрация Сургута ответила на запрос о загрязнении озера Копань за ТЦ «Купец»

В Сургуте проведут проверку из-за загрязнения озера Копань за ТЦ «Купец». Ранее местные жители пожаловались на то, что в водоем каким-то образом попал цемент.

«На рассмотрении в администрации города находятся аналогичные обращения граждан, в том числе поступившие из природоохранной прокуратуры Югры. Копия обращения по вопросу проведения работ по добыче общедоступных полезных ископаемых, намыву грунта и складирования строительных материалов на водном озере Копань, рядом с ТЦ «Купец», направлена природоохранной прокуратурой для рассмотрения в Северо-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора, Природнадзор Югры, Управление Росреестра по ХМАО, Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству», − ответила на запрос siapress.ru главный специалист отдела по работе со средствами массовой информации Катерина Гоголь.

Проверка должна выявить, связаны ли загрязнения с работами по добыче полезных ископаемых, намыву грунта и складированию строительных материалов рядом с озером. Однако в пресс-службе не уточнили, когда она завершится. Ориентировочно − проверка может занять до 30 дней.

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