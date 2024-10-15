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Сургутский «Факел» выиграл четвертую подряд встречу Первенства России по футзалу

Клуб «Факел» из Сургута провел успешный домашний матч

Сургутский «Факел» выиграл четвертую подряд встречу Первенства России по футзалу
Фото администрации Сургута

Мини-футбольный клуб «Факел» из Сургута провел свою первую домашнюю игру нового сезона в рамках Первенства России по футзалу среди мужских команд сезона 2024-2025 годов. Соперником сургутской команды стал московский клуб «КПРФ-2». Матч состоялся в СОК «Энергетик».

Советник главы Сургута Владимир Фризен отметил важность этого события для города: «Матч в рамках Высшей лиги в Сургуте является важным и значимым событием. СОК «Энергетик» готов принимать матчи различного уровня. Идет интенсивное обновление материально-технической базы, появляются электронные табло и многое другое».

Игра завершилась уверенной победой сургутской команды со счетом 6:2. Президент клуба Денис Синенко рассказал, что соревнования Высшей лиги в Конференции Запад стартовали в сентябре, и сургутские спортсмены выиграли все три матча на выезде, а теперь еще и первую домашнюю встречу.

МФК «Факел» является одним из старейших мини-футбольных клубов России, основанным в 1997 году. В общей сложности в Сургуте футболом занимается более 7 000 человек. С 2021 года в городе реализуется проект «Урок футбола в каждой школе», организованный УСС «Факел» ООО «Газпром трансгаз Сургут» совместно с департаментом образования администрации Сургута. В нем участвуют 14 общеобразовательных учреждений.

В ближайшее время, с 18 по 20 октября, в СОК «Энергетик» МФК «Факел» проведет ряд домашних матчей в рамках первого этапа первой стадии WINLINE Кубка России по футзалу среди мужских команд сезона 2024-2025 годов.

При поддержке Администрации Сургута


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Сегодня в 16:48, просмотров: 75, комментариев: 0
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