В Сургуте открыто новое здание ФСИН

В Сургуте прошла торжественная церемония передачи нового здания и автомобилей «LADA NIVA TRAVEL» в пользование окружной службы исполнения наказаний. Мероприятие состоялось с участием первого заместителя губернатора Югры Алексея Шипилова, заместителя главы города Сургута Виталия Малыхина, начальника Управления федеральной службы исполнения наказаний России по ХМАО – Югре Владимира Дранишникова, генерального директора АО «Югра-Актив» Ивана Дружинина, а также сотрудников уголовно-исполнительной системы округа.

Виталий Малыхин отметил важность сотрудничества между различными уровнями власти для успешного выполнения задач: «Данное событие – это та картина, в которой гармонично сочетаются действия муниципальных, региональных и федеральных властей. Коммуникация между разными уровнями власти должна поддерживаться».

Новое здание общей площадью более 1600 квадратных метров предназначено для уголовно-исполнительной инспекции. Как подчеркнул Владимир Дранишников, переезд сотрудников из разных филиалов города в одно помещение существенно повысит эффективность работы инспекции: «Ранее руководство уголовно-исполнительной инспекции и сотрудники четырех филиалов находились в разных частях города. Теперь все будут в одном корпусе. Переезд позволит осуществлять контроль за осужденными к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества, а также создать условия комфортного несения службы личному составу учреждения».

Новые площади позволят оборудовать ряд специализированных помещений. В здании появятся кабинеты для групповой работы и психологического консультирования, зал для совещаний, серверная, комнаты для дактилоскопической регистрации и фотографирования, а также шесть архивных помещений. Отдельно будет создан кабинет психологической разгрузки для сотрудников.

АО «Югра-Актив» сыграло ключевую роль в реновации здания, проведя капитальный ремонт, замену коммуникаций и освещения, а также установку современных систем видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации. Было благоустроено 46 кабинетов, и в ближайшее время начнется обустройство рабочих мест для сотрудников.

На церемонии также были вручены ключи от двух новых автомобилей «LADA NIVA TRAVEL» заместителю начальника УФСИН России по Югре Андрею Гнетневу. По его словам, транспортные средства предназначены для контроля за осужденными к принудительным работам, а также для оперативного взаимодействия с различными государственными органами. Полноприводные кроссоверы оснащены системой навигации ЭРА-ГЛОНАСС и готовы к эксплуатации в любых условиях.

Новая инфраструктура и транспортные средства призваны повысить эффективность работы уголовно-исполнительной системы и обеспечить более качественные условия для контроля и взаимодействия с поднадзорными лицами в Югре.

При поддержке Администрации Сургута