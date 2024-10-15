«Аллея Мостостроителей» появилась в Барсово

В Барсово, напротив центральной площади, которая была обновлена в прошлом году, появилась новая комфортная зона для отдыха и проведения досуга − «Аллея Мостостроителей». Территорию благоустроили в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды», рассказали в пресс-службе администрации Сургутской администрации.

«В каждом поселении, не важно, большие они, или маленькие, должны появляться подобные парки. У всех поселений есть шанс участвовать в федеральной программе и всем советую это делать. Рекомендую разрабатывать проекты, заявлять их на конкурс и побеждать. Деньги выделяются серьезные. Проект должен быть достойный», − ранее комментировал программу глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Новую аллею создали в честь основателей Барсово − отряда Мостостроительного отряда № 29 треста Мостострой-2. Рабочие были первыми жителями поселка.

Ключевым арт-объектом площадки стала копия настоящего моста, в который реальности строили основатели поселка.

«Была сложность именно с этим арт-объектом, с мостом. Его не мог никто изготовить, нужно было специально разработать чертежи, обратились к одному умельцу, который проживает в г. Иваново. Он непосредственно делал мост у себя в цеху. Творческий человек, художник готовил этот мост три месяца. Три дня назад мост нам доставили, мы его установили», − поделился главный инженер АО «Автодорстрой» Александр Зюмин.

Помимо этого, здесь установили информационные стенды об истории поселка, а также организовали безбарьерную среду для маломобильных граждан и мамочек с колясками.