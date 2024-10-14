Сургутянка возмутилась действиями водителя, пропустившего остановку на проспекте Мира

Автобусы Сургута продолжают разочаровывать сургутян. Так, местная жительница не смогла доехать до проспекта Мира − водитель 36 маршрута решил пропустить эту остановку. Об этом она рассказала корреспонденту siapress.ru.

«Я села на Киртбая, он потом повернул в сторону автовокзала, доехал до УБР, потом свернул к набережной, там покуралесил и опять вернулся к УБР − снова поехал на Киртбая. Я-то думала, он сейчас дальше на проспект Мира поедет. Целый круг прокаталась, 40 минут потратила. Я спросила водителя, почему так произошло, а он начал возмущаться, мол, читать научитесь. Началась перепалка, − поделилась горожанка Екатерина Т. − А я прочитала маршрут и там написано «Проспект Мира.» Я даже проверила − действительно есть такая остановка. Водитель вышел, понял, что там она указана».

Оказалось, что остановку «Проспект Мира» указали только на боковой табличке автобуса. А вот на передней части общественного транспорта ее нет.

История на этом не закончилась. Жительница добежала до проспекта Мира, чтобы дождаться нового автобуса. Однако его пришлось ждать почти час.

Напоминаем, ранее администрация Сургута рассказала о том, что 1 апреля 2024 года маршрут №36 удлинится. В него решили добавить участки автодорог по проспекту Мира, улице Островского, проспекту Ленина и улице Кукуевицкого.

Редакция siapress.ru направила запрос в мэрию города, чтобы подробнее разобраться в произошедшем.