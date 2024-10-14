Житель Сургута стал лучшим сварщиком страны

В Екатеринбурге завершился финал конкурса сварщиков, который проходил в рамках Международной строительной недели. Победителем стал электрогазосварщик из Сургута Валентин Ольховский. Он признался, что был уверен в своей победе и тщательно готовился к соревнованиям, сообщает «Сургутская трибуна».

«Я долго готовился к конкурсу и был готов к тому, что одержу победу – сомнений в этом не было. За неделю до соревнований, пока был в отпуске, с утра до вечера оттачивал свои навыки в колледже, где учился. Спасибо руководству, что разрешили», – рассказал Валентин.

Сургутский чемпион занимается аварийно-восстановительными работами, меняет и ремонтирует газовые трубы. Валентин уверен, что его профессия всегда будет востребована и советует молодежи обратить внимание на эту специальность.