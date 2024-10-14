В Сургуте вновь пройдет акция «Читающий автобус»

Читающий автобус вновь проедет по Сургуту, однако в этот раз он расскажет о жизни и творчестве знаменитого русского писателя Александра Куприна. Акция пройдет 15 октября, рассказали в пресс-службе городской администрации.

«Стартует мероприятие в 12:19 от остановки ТРЦ «Сити-Молл» на автобусе, следующем по маршруту № 61. В ходе квиза пассажиры смогут освежить свои знания по биографии и творчеству писателя. Также у пассажиров будет возможность послушать отрывки из сказки Куприна «Синяя звезда» и, при желании, самим почитать вслух. Самые активные участники получат в подарок книги проекта «Народное чтение» и сувениры, связанные с творчеством писателя», − говорится в публикации.

Проект «Народное чтение» реализует Централизованная библиотечная система Сургута.