Анестезиолог-реаниматолог Кардиоцентра Сургута спас жизнь пострадавшему в аварии

Субботним вечером, возвращаясь домой, врач сургутского Кардиоцентра Владислав Жарковский стал свидетелем ДТП, в результате которого пострадал пешеход. Возле автобуса образовалась толпа людей – они пытались помочь мужчине. Однако на месте аварии оказался настоящий герой: Жарковский быстро оценил ситуацию и оказал первую помощь. Об этом удивительном случае рассказали в пресс-службе БУ «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии».

«Я обнаружил мужчину без сознания. Он не дышал – язык запал и блокировал доступ воздуха. Я освободил пострадавшему дыхательные пути. Через пару минут он пришел в себя. Затем подъехал реанимобиль. Здесь сложилось и то, что бригада скорой прибыла быстро, и то, что я в тот вечер оказался рядом, смог помочь. Обычно я возвращаюсь домой другой дорогой», – вспоминает врач.

Сначала 28-летнего мужчину госпитализировали в травматологическую больницу. Однако через несколько дней его перевели в Кардиоцентр, где он снова встретился со своим спасителем. В результате аварии у пациента диагностировали посттравматический разрыв аорты, и ему была необходима операция.

«Посмотрев историю болезни пациента, я сразу его узнал, вспомнил. Конечно, удивительно, что мы снова встретились», – рассказал анестезиолог-реаниматолог.

Операция длилась три часа: бригада рентгенохирургов успешно выполнила операцию по установке стент-графта. Затем мужчину вновь направили в травматологическую больницу для дальнейшего лечения.