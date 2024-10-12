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​В вузе Сургута задержали пьяного дебошира

В Сургуте Росгвардия задержала дебошира в вузе

​В вузе Сургута задержали пьяного дебошира
Фото: Управление Росгвардии по ХМАО

Вчера, 11 октября, в один из вузов Сургута заявился пьяный дебошир, причем студентом он не являлся. Его действия быстро пресекли сотрудники Росгвардии, говорится на сайте ведомства.

«В одном из учебных заведений Сургута сотрудники Росгвардии пресекли действия нарушителя общественного порядка. Не являясь учащимся, он пришел в институт, где устроил дебош во время учебного процесса. В 9:41 в центр оперативного управления Сургутского отдела вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал «Тревога» из охраняемого объекта – одного из институтов на улице Рабочая», – говорится в сообщении.

Представители Росгвардии хотели остановить и вывести мужчину, но в ответ он стал вести себя агрессивно – провоцировал конфликт, ругался матом, укусил и порвал рубашку охраннику.

Однако, нарушителя все же удалось усмирить и вывести из учреждения. Сейчас он передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.


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Сегодня в 11:04, просмотров: 37, комментариев: 0
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