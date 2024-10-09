Жители Сургута обеспокоены состоянием воды в озере за ТЦ «Купец»

Сургутянин стал очевидцем того, как озеро Копань за ТЦ «Купец» превратилось из чистого и голубого – в грязное и серое. По его словам, в водоем каким-то образом попал цемент. Об этом он рассказал корреспонденту siapress.ru.

«Вот озерцо наше за «Купцом». С той стороны какие-то умники вчера сливали в воду цементную жижу. Теперь смотрите, что с водой. Вся воды здесь в цементном растворе, ну, похожее что-то на него. Полностью испорчен водоем», – пожаловался автор видео.

Однако он не единственный, кто заметил «грязную» обстановку на озере Копань.

«Я проезжаю это место каждое утро, когда еду на работу. Там постоянно ведутся какие-то работы, стоит спецтехника. Около озера каша, грязь. Но не понятно, это они виновники загрязнения или нет, возможно просто совпадение», – рассказала Татьяна А. корреспонденту siapress.ru.

Редакция направила запрос в администрацию города, чтобы выяснить причину загрязнения озера. На момент публикации материала ответ не поступил.

Ранее мы писали о том, что на участке рядом с озером Копань у Югорского тракта появился гейзер. Он был вызван штатными работами — промывкой гидротрубопровода.

К тому же, это не единичный случай загрязнения водоемов в Сургуте. В 2023 году местных жителей напугало состояние реки Саймы в районе улицы Университетской: она переливалась всеми цветами нефтяной радуги и пахла топливными отходами.