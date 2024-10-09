У «Ледового дворца спорта» в Сургуте появилась новая футбольная площадка

В Сургуте на территории спортивного комплекса «Ледовый дворец спорта» открыли новую футбольную площадку. Проект реализовали в рамках инициативного бюджетирования. На поле выполнили работы по монтажу искусственной травы, засыпали кварцевый песок и резиновую крошку, а также установили купольную сетку и футбольные ворота, сообщает мэрия города.

В 2025 году планируется реализация второго этапа проекта. В него войдет установка трибуны для зрителей, создание помещения с теплыми раздевалками и тренерской, биотуалетов, а также освещения, чтобы играть в футбол можно было и в темное время суток.

«Идея реализации проекта возникла давно. В прошлом году начали ее прорабатывать в рамках механизма инициативного бюджетирования, администрация города поддержала. Отрадно, что у нас есть такая возможность. Призываю всех пользоваться этим механизмом. Это не сложно. Процесс занимает совсем немного времени. Знаю, что администрация Сургута поддерживает большинство инициативных проектов граждан», – поделился инициатор проекта Данил Кравчук.

Уже в этом году на футбольной площадке пройдут подготовки хоккеистов, футболистов детско-юношеских спортивных команд города. Также на объекте будут проводить спортивно-массовые мероприятий.

«Сургут по праву называется спортивным городом. В нашем городе более 174 тысяч человек занимаются физической культурой и спортом на регулярной основе. Из них более пяти тысяч занимаются футболом, одним из любимых видов спорта наряду с плаванием, шахматами, хоккеем, волейболом, баскетболом. С вводом в эксплуатацию таких объектов количество занимающихся будет увеличиваться и для населения и досуга нашего города такие объекты очень важны. В Сургуте построено уже более десяти футбольных площадок, как придомовых, так и на базе спортивных учреждений», – рассказала заместитель начальника управления физической культуры и спорта Наталья Денисевич.

Отметим, что в последние годы в Сургуте растет количество реализованных инициативных проектов в сфере спорта, культуры, молодежной политики и благоустройства. Например, в 2022 году в городе реализовали семь проектов, а в 2023 году – десять.

«Для проектов городского масштаба бюджет Сургута выделяет до десяти миллионов рублей на их реализацию. Если это локальный проект, например, на территории многоквартирного дома или микрорайона, в этом случае бюджет проекта составляет семь миллионов рублей. По итогам реализации практики инициативного бюджетирования можно отметить положительную динамику: увеличивается количество инициативных проектов, внесенных на рассмотрение в администрацию города, а также растет число поддержанных к реализации проектов», – добавила начальник отдела анализа и муниципальных программ департамента финансов администрации города Анна Монзолевская.

По ее словам, в этом году в Сургуте на стадии реализации находятся 17 проектов на общую сумму 74 миллиона рублей.