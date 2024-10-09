В Сургуте водитель микроавтобуса сбил двух пешеходов

Накануне вечером, 8 октября, водитель микроавтобуса проезжал нерегулируемый пешеходный переход и не пропустил двух женщин, которые переходили дорогу. В результате наезда они получили травмы, передает Госавтоинспекция Югры.

«Около 18:15 на улице Индустриальная в городе Сургут, 31-летний водитель «Volkswagen», по предварительным данным, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода не предоставил преимущество и допустил наезд на двух пешеходов. В результате ДТП женщины 48 и 50 лет получили травмы», – говорится в сообщении.

За минувшие сутки в ХМАО зарегистрировали три ДТП, в которых четыре человека получили травмы.