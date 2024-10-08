В Сургуте вновь играет «60-я параллель»

В Сургуте состоялось торжественное открытие нового концертного сезона Сургутской филармонии. Стартовал он с XII Международного фестиваля искусств «60 параллель», который традиционно начался в Международный день музыки. В этом году впервые в фестивале принял участие Магнитогорская Государственная Академическая Хоровая Капелла им. С. Г. Эйдинова.

«Шестидесятая параллель – именно на этой широте находятся такие прекрасные города, как Хельсинки и Санкт-Петербург. Города Югры тоже феноменальны – своим внешним обликом, стремительностью роста и выбором путей развития, – обратился к участникам и гостям фестиваля заместитель главы Сургута Виталий Малыхин. – В регионе сформировалась особая творческая атмосфера. Гениальность находится именно там, на границе. С опорой на крепкую классику здесь рождается новое. Ярким примером этого процесса является ежегодный фестиваль, который возник в 2013 году и стал брендом региона. Фестиваль «60 параллель» – ежегодный творческий бренд Ханты-Мансийского автономного округа, который успешно развивается, несмотря на различные исторические события».

В концертной программе «Шедевры русской хоровой музыки» прозвучали произведения таких известных композиторов, как Павел Чесноков, Сергей Рахманинов, Валерий Калистратов и Сергей Прокофьев. Исполнили эти шедевры Магнитогорская Хоровая Капелла, коллективы Сургутской филармонии и учащиеся колледжа русской культуры им. А. Знаменского.

Художественный руководитель Сургутской филармонии Яков Черняк подчеркнул важность фестиваля и анонсировал насыщенную программу: «Мы продолжаем работать в коммуникации со многими городами 60-й параллели. Мы будем удивлять и радовать сургутян, югорчан, гостей города насыщенной и интересной программой. Фестиваль идет порядка двух с половиной месяцев, поэтому есть возможность по ходу подключать желающих принять в нем участие. Наша великая русская культура дает нам возможность показать больше».

Художественный руководитель Магнитогорской Хоровой Капеллы Надежда Артемьева отметила, что участие в фестивале стало для их коллектива важным событием: «Концерты проводятся в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Мы впервые участвуем в этом фестивале и впервые в Югре. Сегодня познакомим слушателей с музыкой Сергея Рахманинова и современного композитора Валерия Калистратова, хоровой концерт-действо «Покаяние», который в вашем регионе исполнен впервые. Фестиваль 60-я параллель уже давно считается творческим брендом города. Она притягивает зарубежных и отечественных артистов, музыкантов и критиков».

Фестиваль искусств «60 параллель» продлится до 20 ноября. В программе – выступления музыкантов, театральные постановки и семейные спектакли. Среди них – концерт квинтета EL LOBO PROYECTO из Санкт-Петербурга 11 октября, семейный спектакль «Пока часы двенадцать бьют» от Сургутского музыкально-драматического театра 9 ноября, а также «Дюймовочка», «Тайный брак», «Волшебник изумрудного города» и опера «Жениться» от Московского Государственного академического детского музыкального театра 12 ноября.

Торжественное закрытие фестиваля состоится 20 ноября. Концертную программу «Сотворение» представит Симфонический оркестр Сургутской филармонии под руководством Михаила Леонтьева и с замечательными солистами – лауреатом всероссийских конкурсов Дмитрием Ковзелем и финалисткой проекта «Главная сцена» на канале «Россия 1» Анной Малышевой.

Билеты на концерты «60-й параллели» можно покупать в здании Сургутской филармонии и на ее сайте sfil.ru. На эту программу также распространяется действие «Пушкинской карты».

При поддержке Администрации Сургута