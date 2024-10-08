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​«Думали, что обстрел дома»: жителей Сургута напугал ночной фейерверк

В Сургуте молодежь напугала жителей многоэтажки ночным фейерверком

​«Думали, что обстрел дома»: жителей Сургута напугал ночной фейерверк
Фото: «Черный список Сургут» / vk.com

Сургутяне, проживающие в многоэтажном доме по адресу проспект Пролетарский, 7/1, проснулись ночью от резких взрывов. Оказалось, что это молодежь под окнами решила эффектно поздравить свою подругу. Этим инцидентом поделился местный житель в группе «Черный список Сургут».

«В 00:00 с воскресенья на понедельник все жители дома на проспекте Пролетарском 7/1 проснулись от взрывов, на протяжении пяти минут с просони невозможно было понять, что происходит! Думали, что или обстрел дома либо рушится что-то. Оказывается, что некие элементы (будут надеюсь скоро установлены, так как вызвали полицию) устроили шоу с поздравлением и фейерверком», – говорится в сообщении.

По словам автора поста, фейерверк запускали в торце дома, а все выстрелы прилетали на фасад здания и стоящие рядом машины.

Лишь некоторые горожане поддержали возмущения жильцов дома. По их словам, если бы подобное шоу устроили на новогодних праздниках, то никто никого не стал бы осуждать.


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Сегодня в 13:33, просмотров: 147, комментариев: 0
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