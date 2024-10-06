Глава отдела миграции Сургута будет находиться под домашним арестом до декабря

В Сургуте начальника отдела миграции отправили под домашний арест по делу о получении взятки. Городской суд постановил, что мера пресечения будет действовать до 2 декабря, передают «РИА Новости».

«По мере пресечения в отношении Карамовой, ей избран домашний арест сроком до 2 декабря», — рассказали изданию в пресс-службе суда.

Глава отдела обвиняется в получении взятки в крупном размере группой лиц. Ранее в местных СМИ сообщали, что ее задержали в рамках дела о нелегальной миграции, в котором фигурируют шесть человек, включая ее подчиненных и местных бизнесменов. Организованная преступная группа, по подозрениям следствия, занималась легализацией более тысячи иностранных граждан на территории России.

Следственный комитет пока не комментирует подробности дела.