В Лянторе создали еще одну территорию для отдыха и досуга

Сегодня, 5 октября, в Лянторе открыли сквер и пешеходную зону. Площадь новой территории – более 11 000 квадратных метров, говорится на сайте администрации Сургутского района.

«На реализацию трехлетнего проекта по благоустройству ушло порядка трех лет. Новый сквер построили благодаря участию муниципалитета в региональном проекте «Формирование городской среды», входящем в нацпроект «Жилье и городская среда», – указали в сообщении.

Глава муниципалитета Андрей Трубецкой поздравил местных жителей с появлением еще одного места для досуга и отдыха. Он обратился к коллегам из мэрии с идеей создавать больше похожих объектов, так как население Лянтора растет, появляется новая инфраструктура, а также активно развивается строительство жилья.

«Порядка 100 миллионов рублей – стоимость этого проекта. Он реализован с участием и федеральных и окружных средств. 80% – средства бюджета Сургутского района. Главное, что построили. В каждом поселении, не важно, большие они, или маленькие, должны появляться подобные парки. У всех поселений есть шанс участвовать в федеральной программе и всем советую это делать. Рекомендую разрабатывать проекты, заявлять их на конкурс и побеждать. Деньги выделяются серьезные. Проект должен быть достойный», – резюмировал Андрей Трубецкой.

Новый сквер в Лянторе стал не только комфортным, но и эстетичным: в нем провели озеленение, украсили территорию цветочными вазонами и скамейками, установили три детские площадки с травмобезопасным резиновым покрытием. Играть на них смогут дети от года до 14 лет.

«Хорошо, что такой сквер придумали для детей, потому что, чем больше, как говорится, тем лучше, чтобы для детей было больше мест для игр, особенно летом», – подтвердила слова Андрея Трубецкого жительница Лянтора Екатерина Пастовенская.

Кроме того, в сквере разместили тренажеры для активных горожан и установили спортивные комплексы с брусьями, кольцами, шведской стенкой, рукоходами, турниками и канатами для лазанья.