В Сургута занялись обрезкой и посадкой деревьев

В Сургуте начались работы по сезонному кронированию тополей, которые были высажены более 30-40 лет назад. Это ежегодное мероприятие проводится для улучшения здоровья деревьев и повышения безопасности жителей. Глубокая обрезка старых крон помогает многолетним растениям образовать новую, более пышную листву, сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, сегодня работы стартовали на улице Ленина.

«Эти деревья с возрастом начали подвергаться заболеваниям и утрачивать свои декоративные качества. В частности, тополя имеют предрасположенность к сердцевинной гнили и увеличенной парусности, что делает их ветви хрупкими и потенциально опасными для жителей и их имущества. После кронирования деревья получают вторую жизнь, формируются новые скелетные ветви. Это позволяет обогащать городской ландшафт», – рассказала директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко.

Для того чтобы обработать места срезов, применяется специальная краска, а обрезанные ветви оперативно вывозят.

Результат работ станет заметен весной, когда деревья формируют новые кроны. Например, его можно увидеть на ряде улиц, таких как Майская, Энтузиастов, Сибирская и проспект Мира.

В этом году планируется кронировать около 620 деревьев на десяти городских локациях. Завершить работы планируется к концу октября.

Помимо этого, сегодня, 4 октября, состоится Единый день посадки деревьев, в рамках которого будет высажено 200 саженцев на проспекте Набережном и в сквере на «Площади Советов». В рамках акции «Аллея предпринимателей» будет проведена высадка деревьев в зеленой зоне по улице Виктора Пархомовича.