Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

5 октября

Поэтический вечер молодых поэтов Сургута

Место проведения: Городская библиотека №15, проспект Мира, 37/1. Время: 14:00.

Всех любителей поэтического слова приглашают на встречу молодых поэтов Сургута. Мероприятие будет интересно не только тем, кто пишет стихотворения, но и всем любителям поэзии. Участники смогут встретиться со своими единомышленниками, узнать их мотивацию и способы работы, а также представить свое творчество и получить отзывы на него.

Телефон для справок: 31-89-15. Вход свободный. 16+

Видеотрансляция сказки с оркестром «Калиф-Аист»

Место проведения: МАУ «Сургутская филармония», улица Энгельса, 18, малый зал. Время: 14:00.

Сургутяне смогут увидеть сказку по мотивам произведения Вильгельма Гауфа. Повествование пойдет о калифе, который, благодаря волшебному порошку, мог превращаться в любое животное и обратно, а также понимать язык зверей и птиц. Но было лишь одно условие – не засмеяться! Как раз это с ним и произошло.

Телефон для записи: 52-18-12. Вход свободный. 6+

Спектакль «Мойдодыр»

Место проведения: ЦКиД «Камертон», ул. Островского, 16/1. Время: 15:00 и 17:00.

Детям и их родителям представят сказку с капелькой мыльных пузырей «Мойдодыр». Зрители познакомятся с историей о том, как веселый дворник, озорная мойщица стекол и задорный трубочист рано утром вышли на работу, чтобы навести чистоту и порядок в городе, но увидели мальчика-грязнулю и решили его проучить. Спектакль наполнен искрометным юмором, волнующими погонями, песнями и танцами.

Телефон для справок: +7 922 255-46-98, +7 977 442-45-35. Цена билета: от 600 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Премьера концертной программы «Нулевой километр»

Место проведения: МАУ «Сургутская филармония», улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 18:00.

Концертный оркестр духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд» приглашает на премьеру концертной программы «Нулевой километр». Зрители услышат мощь рока с величием оркестра. «Сургут Экспресс-Бэнд» совместно с кавер-группой «So Good» исполнят знаменитые композиции таких исполнителей как «Ночные снайперы», «Горшенёв», «Король и Шут», «Эпидемия», а также современных исполнителей в новых аранжировках оркестра.

Телефоны для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: 700 и 900 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Sage: горизонтальный концерт-медитация

Место проведения: ДК «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

В Невесомости состоится концерт в горизонтальном (лежачем или другом комфортном) положении для максимальной расслабленности тела и активизации процессов чувственного восприятия и осознанности слушателей. Балансируя на тонкой грани между сном и реальностью, слушатели отправятся в мир фантазий, глубинных архетипов и бесконечно прекрасных образов.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до 1 300 рублей. 16+

6 октября

Выставка «Пейзажи Сибири»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время: с 10:00 до 18:00.

В Сургуте работает выставка местного живописца Жоржа Кочеткова «Пейзажи Сибири». На ней представлен узнаваемый облик северного края. При помощи игры света и цвета Жорж достигает особого красочного звучания и выразительности своих произведений.

Телефон для справок: +73462357928. Цена билета: взрослым ‒ 150 рублей, детям с 7 до 18 лет ‒ 100 рублей, детям с 5 до 7 лет и пенсионерам ‒ 50 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Выставка «Выходя за рамки»

Место проведения: Историко-культурный центр «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2, Дом журналистов им. А.П. Зубарева. Время: с 10:00 до 18:00.

В Доме журналистов проходит персональная выставка мастера Надежды Павловой. Во всех работах Надежды присутствует современный художник, автор, который придерживается модных тенденций в искусстве. Но, тем не менее, при всей изысканной новизне и дивному дизайну изделий, в них непременно улавливается этнический мотив, тонкий аромат югорской природы, любовь и уважение к жителям северных территорий, к их древним богатым традициям. На выставке представлено около 50 авторских изделий, среди них: панно и витраж, эмаль и мозаика, берестяной короб, сумка и многое другое.

Телефон для справок: 28-20-48 (135). Цена билета: детский до 3-х лет – бесплатно, с 4 до 7 лет ‒ 30 рублей, с 7 до 18 лет – 50 рублей, взрослый – 100 рублей. 0+

Спектакль «Дорогою желаний»

Место проведения: Городской культурный центр, проспект Набережный, 56. Время: 18:00.

Театральная студия «Кулисы» рады представить спектакль «Дорогою желаний» по мотивам повести Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города». Спектакль научит зрителей смелости и отваге, настойчивости и упорству, верить в мир, где с помощью друзей можно добиться многого. Сказка, рассказанная актерами театральной студии, позволит посмотреть на мир другими, более добрыми и внимательными глазами.

Телефон для справок: 60-58-60. Цена билета: 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+