Сургутяне могут оценить новый спортивный зал в гимназии №2

В Сургуте в гимназии №2 открыли современный спортивный зал после реконструкции, которая проводилась в летнее время. Помещение обновили и оснастили новым оборудованием по инициативе и за счет средств АО «Газпром энергосбыт Тюмень», сообщает администрация города.

«Этот проект, действительно, того стоил. Такие вложения и преобразования в типовой школе за короткий срок меня искренне потрясли. У команды, которая реализовала этот проект, получилось сделать место для занятий детей комфортным, современным и безопасным во всех отношениях», – подчеркнула заместитель директора департамента образования ХМАО Снежана Возняк.

На торжественном открытии обновленного помещения отметили, что спортзал является примером эффективного взаимодействия власти и бизнеса.

«Благодарим за сотрудничество. Мы рады партнерству. Важно, что мы смотрим в одном направлении. Ведь именно в школе рождаются таланты в математике, музыке и, конечно, в спорте. И сегодняшний подарок детям – это радость и для профессиональных спортсменов, и для любителей спорта», – отметил советник главы Сургута Владимир Фризен.

Общая площадь спортзала ‒ 313,5 метров. Вместо деревянного пола там появилось спортивное травмобезопасное покрытие. Кроме того, в помещении установили разделительные сетки, которые позволяют зонировать помещение и проводить занятия для двух классов одновременно, а также защиту на окна, энергосберегающее освещение, новые радиаторы и скамейки.

Помимо спортивного зала в гимназии появились новые душевые и раздевалки: для девочек они сделаны в белой цветовой гамме, для мальчиков ‒ в черной.

«Организация современного и качественного спортивного пространства в образовательных учреждениях – это не только вопрос безопасности и здоровья учащихся в школьных стенах. Это вопрос приобщения подрастающего поколения к занятиям физкультурой и ведению здорового образа жизни, которое способствует увеличению количества ребят, занимающихся спортом во внеурочное время», – отметила генеральный директор АО «Газпром энергосбыт Тюмень» Татьяна Бычкова.

Стены в новом спортивном зале украсили изображением в цветах триколора и элементами дизайна из брендбука к 430-летию Сургута.