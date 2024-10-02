Встреча памяти Ивана Захарова состоится в Сургутском краеведческом музее

Сургутский краеведческий музей приглашает на встречу, посвященную памяти Ивана Прокопьевича Захарова − выдающегося общественного краеведа. Она состоится завтра, 3 октября, в 15:00 по адресу ул. 30 лет Победы, 21/2.

Иван Захаров внес огромный вклад в развитие города, инициировав множество важных проектов. Он стал основателем Сургутской журналистской организации и Фонда Победы, активно участвовал в создании местной организации ветеранов. Он также считается первым членом Союза журналистов СССР в Сургуте.

«Иван Захаров более полувека посвятил сбору документов, относящихся к истории Сургута и района. Встречался со старожилами и легендами Сургутского края, собирая информацию о событиях истории города в разные периоды его становления. Является автором 15 книг и более 150 различных публикаций в сборниках и периодических изданиях. Победитель городского конкурса на лучшую публикацию, посвященную 400-летию Сургута», − передает пресс-служба администрации города.

В 1994 году ему присвоили звание «Почетный гражданин Сургута», а также в его честь назвали улицу и ежегодную межрегиональную конференцию − «Захаровские чтения». Также в 2012 году у здания «СИА-ПРЕСС» был установлен памятник Ивану Захарову.